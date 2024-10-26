Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы

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Принц Уильям был обижен на королеву Камиллу из-за того, что она разрушила брак его отца, короля Карла III, с принцессой Дианой, которая впоследствии скончалась.

Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0

Эксперты, наблюдающие за жизнью королевской семьи, обратили внимание на речь наследника престола на одном из мероприятий в 2023 году. Их поразило, что принц не сказал ни слова похвалы в адрес Камиллы. Вместо этого он перечислил заслуги своего отца, который активно занимается экологическими вопросами и поддерживает молодёжь.

Такое отсутствие упоминаний о жене отца посчитали проявлением глубокой обиды, которую принц Уильям хранил в себе много лет. Однако, как пишут СМИ, позже их отношения наладились. Уильям оценил заботу Камиллы, когда его жена Кейт Миддлтон и отец столкнулись с онкологическими диагнозами. При этом отмечается, что Камилла до последнего пыталась убедить короля сохранить борьбу с раком в тайне от общественности.

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Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



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