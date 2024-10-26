Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью
Инвестиции в России: эксперт советует забыть про рискованные активы и вкладывать деньги в банк
Садальский отреагировал на идею об экстрадиции Чубайса в Россию
Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию
Как превратить котлеты в кулинарный шедевр с необычными ингредиентами
Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери
Четыре оригинальных способа сделать чай полезнее для здоровья

Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы

1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Уильям был обижен на королеву Камиллу из-за того, что она разрушила брак его отца, короля Карла III, с принцессой Дианой, которая впоследствии скончалась.

Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы
Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0

Эксперты, наблюдающие за жизнью королевской семьи, обратили внимание на речь наследника престола на одном из мероприятий в 2023 году. Их поразило, что принц не сказал ни слова похвалы в адрес Камиллы. Вместо этого он перечислил заслуги своего отца, который активно занимается экологическими вопросами и поддерживает молодёжь.

Такое отсутствие упоминаний о жене отца посчитали проявлением глубокой обиды, которую принц Уильям хранил в себе много лет. Однако, как пишут СМИ, позже их отношения наладились. Уильям оценил заботу Камиллы, когда его жена Кейт Миддлтон и отец столкнулись с онкологическими диагнозами. При этом отмечается, что Камилла до последнего пыталась убедить короля сохранить борьбу с раком в тайне от общественности.

Ранее Анастасия Решетова объявила об отъезде из России вместе с сыном.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Последние материалы
Селфи со слоном стоило жизни: мужчина в Индии погиб, пытаясь сфотографироваться с диким животным
Ошибки в выборе цвета для прихожей: от этих оттенков стоит отказаться
УЕФА наказал за пьяный дебош польских арбитров
Когда запах изо рта у собаки сигнализирует о проблемах
Египет рассчитывает на $2 млрд торгового оборота с Украиной
Шелковица: древнее дерево с уникальным наследием
Названы 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом
Дочь Аркадия Укупника заявила, что артист не знаком с трёхлетней внучкой: есть свои нюансы
Известный музыкант заявил, что Земфира* сожалеет об отъезде из России: нужно быть с народом
Почему эксфолиация важна именно осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.