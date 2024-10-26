Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию

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Блогерша Анастасия Решетова в своём личном блоге рассказала о поездке в Дубай, которую она совершила вместе со своим сыном Ратмиром во время осенних каникул. Однако путешествие оказалось сложнее, чем ожидалось.

Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Решетова поделилась фотографиями мальчика в гостиничном номере. Он выглядел уставшим и даже не стал снимать кроссовки, усевшись на кресло. Сама модель отметила, что больше не планирует летать в Дубай 25 октября из-за большого спроса на билеты.

"Переполненные самолёты, вип-залы, долгое ожидание багажа и высокий спрос на билеты — осенние каникулы можно сравнить только с Новым годом", — написала она.

Анастасия Решетова воспитывает единственного сына Ратмира от рэпера Тимати, с которым она была в отношениях шесть лет. Недавно бывшие возлюбленные вместе отпраздновали пятилетие мальчика.

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Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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