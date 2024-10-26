Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать качественный корм для вашей кошки
Фисташковый бум в Дубае: как видеоролик в соцсетях создал шоколадную лихорадку
Делаем прихожую уютной и стильной: идеи для недорогого преображения
Как приготовить жареную картошку, которая порадует каждого
Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью
Инвестиции в России: эксперт советует забыть про рискованные активы и вкладывать деньги в банк

Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Решетова в своём личном блоге рассказала о поездке в Дубай, которую она совершила вместе со своим сыном Ратмиром во время осенних каникул. Однако путешествие оказалось сложнее, чем ожидалось.

Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию
Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Решетова поделилась фотографиями мальчика в гостиничном номере. Он выглядел уставшим и даже не стал снимать кроссовки, усевшись на кресло. Сама модель отметила, что больше не планирует летать в Дубай 25 октября из-за большого спроса на билеты.

"Переполненные самолёты, вип-залы, долгое ожидание багажа и высокий спрос на билеты — осенние каникулы можно сравнить только с Новым годом", — написала она.

Анастасия Решетова воспитывает единственного сына Ратмира от рэпера Тимати, с которым она была в отношениях шесть лет. Недавно бывшие возлюбленные вместе отпраздновали пятилетие мальчика.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась, как справляется с уходом матери.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Последние материалы
Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью
Инвестиции в России: эксперт советует забыть про рискованные активы и вкладывать деньги в банк
Садальский отреагировал на идею об экстрадиции Чубайса в Россию
Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию
Как превратить котлеты в кулинарный шедевр с необычными ингредиентами
Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери
Четыре оригинальных способа сделать чай полезнее для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.