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Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками, что полностью восстановиться после потери родителя невозможно. Тем не менее, она дала несколько важных советов, которые помогут пережить этот трудный период.

Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Модель считает, что нужно жить с любовью и памятью о родителях. По её словам, любой родитель хотел бы видеть своих детей счастливыми, и осознание этого помогает справиться с утратой.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с раком мозга. У неё остался муж, фигурист Пётр Чернышёв, шестилетняя дочь Мила и двое старших детей — Анна и Майкл.

Как сообщалось ранее, состояние артистки резко ухудшилось за две недели до смерти. Последние дни она провела в Подмосковье, где за ней ухаживал супруг.

Ранее муж Сати Казановой опубликовал первое совместное фото с женой и новорождённой дочерью.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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