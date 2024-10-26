Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери

Блогерша Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками, что полностью восстановиться после потери родителя невозможно. Тем не менее, она дала несколько важных советов, которые помогут пережить этот трудный период.
Модель считает, что нужно жить с любовью и памятью о родителях. По её словам, любой родитель хотел бы видеть своих детей счастливыми, и осознание этого помогает справиться с утратой.
Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с раком мозга. У неё остался муж, фигурист Пётр Чернышёв, шестилетняя дочь Мила и двое старших детей — Анна и Майкл.
Как сообщалось ранее, состояние артистки резко ухудшилось за две недели до смерти. Последние дни она провела в Подмосковье, где за ней ухаживал супруг.
Ранее муж Сати Казановой опубликовал первое совместное фото с женой и новорождённой дочерью.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.