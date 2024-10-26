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Муж Сати Казановой опубликовал первое фото с женой и новорождённой дочерью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стефано Тиоццо, супруг певицы и экс-солистки группы "Фабрика" Сати Казановой, поделился в своём личном блоге первым фото с новорождённой дочерью.

Муж Сати Казановой опубликовал первое фото с женой и новорождённой дочерью
Фото: instagram.com by личный аккаунт Стефано Тиоццо в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка родила малышку 23 октября 2024 года, став матерью в 42 года. Для пары этот ребёнок стал первым и долгожданным. На снимке, который опубликовал фотограф, лицо девочки скрыто смайликом. Родители пока не раскрывают имя новорождённой.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в 2017 году. По словам певицы, они много лет пытались стать родителями, но безуспешно. Она отметила, что они регулярно посещали врачей, сдавали анализы и даже рассматривали возможность заморозки яйцеклеток. Кроме того, супругам пришлось адаптировать свои рабочие графики под овуляционный цикл женщины.

Ранее сообщалось, что Елена Воробей покинула Россию.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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