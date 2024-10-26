Елена Воробей сообщила об отъезде из России: мечта сбылась

В своём личном блоге актриса и юмористка Елена Воробей поделилась радостной новостью о том, что покинула Россию и отправилась в Рим.
Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в Колизее.
"Моя мечта сбылась! Я в Риме! Сегодня днём уже отправлюсь в Ватикан, купила экскурсию. Прочитала, что побывать в Риме и не посетить Ватикан — это преступление. Ну что ж, пойдём по уже исхоженным тропам!" — написала артистка.
Елена Воробей покинула Россию после того, как её дочери Софии провели сложную операцию. По словам юмористки, Софии сделали остеотомию верхней и нижней челюсти. Это была плановая, но жизненно необходимая операция, чтобы избежать раннего инфаркта.
У Елены Воробей есть единственная дочь, которую она родила от бизнесмена по имени Игорь. Однако, по её словам, у них не сложилось счастливой семейной жизни.
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Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.