Елена Воробей сообщила об отъезде из России: мечта сбылась

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге актриса и юмористка Елена Воробей поделилась радостной новостью о том, что покинула Россию и отправилась в Рим.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Воробей в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в Колизее.

"Моя мечта сбылась! Я в Риме! Сегодня днём уже отправлюсь в Ватикан, купила экскурсию. Прочитала, что побывать в Риме и не посетить Ватикан — это преступление. Ну что ж, пойдём по уже исхоженным тропам!" — написала артистка.

Елена Воробей покинула Россию после того, как её дочери Софии провели сложную операцию. По словам юмористки, Софии сделали остеотомию верхней и нижней челюсти. Это была плановая, но жизненно необходимая операция, чтобы избежать раннего инфаркта.

У Елены Воробей есть единственная дочь, которую она родила от бизнесмена по имени Игорь. Однако, по её словам, у них не сложилось счастливой семейной жизни.

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Уточнения

Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог.



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