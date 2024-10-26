Певица Mary Gu объяснила, почему решила оперативно выйти замуж

Певица Mary Gu, настоящее имя которой Мария Гусарова, рассказала, что не хотела откладывать свадьбу с любимым человеком, солистом группы Wildways Анатолием Борисовым, до следующего лета. Она объяснила, что многие пары расстаются в течение года после помолвки, и это её пугало.
Мария мечтала о торжестве в тёплое время года.
"Летний сезон заканчивается, и если мы не поженимся в этом году, то можем разойтись до следующего. Поэтому мы решили узаконить свои отношения как можно скорее", — поделилась она с Telegram-каналом WOWNEWS.
Певица подчеркнула, что штамп в паспорте дал ей необходимое ощущение стабильности.
Mary Gu и Анатолий Борисов поженились в сентябре этого года.
Ранее дочь Аркадия Укупника рассказала, что её отец не общается с внучкой.
Мари́я Вячесла́вовна Гуса́рова (в замужестве — Богоявле́нская; род. 17 августа 1993, Похвистнево, Самарская область, Россия), более известная под псевдонимом Mary Gu (рус. Мэ́ри Гу), — российская певица, поэт и блогер.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.