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Певица Mary Gu объяснила, почему решила оперативно выйти замуж

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Mary Gu, настоящее имя которой Мария Гусарова, рассказала, что не хотела откладывать свадьбу с любимым человеком, солистом группы Wildways Анатолием Борисовым, до следующего лета. Она объяснила, что многие пары расстаются в течение года после помолвки, и это её пугало.

Певица Mary Gu объяснила, почему решила оперативно выйти замуж
Фото: instagram.com by личный аккаунт Mary Gu в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Мария мечтала о торжестве в тёплое время года.

"Летний сезон заканчивается, и если мы не поженимся в этом году, то можем разойтись до следующего. Поэтому мы решили узаконить свои отношения как можно скорее", — поделилась она с Telegram-каналом WOWNEWS.

Певица подчеркнула, что штамп в паспорте дал ей необходимое ощущение стабильности.

Mary Gu и Анатолий Борисов поженились в сентябре этого года.

Ранее дочь Аркадия Укупника рассказала, что её отец не общается с внучкой.

Уточнения

Мари́я Вячесла́вовна Гуса́рова (в замужестве — Богоявле́нская; род. 17 августа 1993, Похвистнево, Самарская область, Россия), более известная под псевдонимом Mary Gu (рус. Мэ́ри Гу), — российская певица, поэт и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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