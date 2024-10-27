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Игнатов и Кондратюк: дружба разрушена после свадьбы с Трусовой?

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Взаимоотношения между фигуристами Марком Кондратюком и Макаром Игнатовым оборвались после женитьбы Игнатова на Александре Трусовой. Спортсмены ранее общались и тренировались вместе. Кондратюк подтвердил, что больше не общается с другом, подчеркивая, что дружба между ними закончилась после этого события.

Игнатов и Кондратюк: дружба разрушена после свадьбы с Трусовой?
Фото: Соцсети Александры Трусовой is licensed under public domain

Марк рассказал, что после свадьбы Макар стал более замкнутым и решил сменить тренера. В результате в команде Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской остались только Александр Самарин, Дмитрий Алиев и сам Марк.

Напомним, что Александра Трусова, известная фигуристка, ранее встречалась с Марком Кондратюком. Однако их отношения завершились по инициативе Марка. Спустя несколько месяцев после расставания, Александра начала встречаться с Макаром Игнатовым. Их роман быстро развивался, и вскоре они поженились.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022).

Марк Вале́рьевич Кондратю́к (род. 3 сентября 2003 года, Подольск, Московская область, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании.

Мака́р Дени́сович Игна́тов (род. 21 июня 2000, Санкт-Петербург) — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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