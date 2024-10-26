Выходка Гуфа: Айзу пугает его состояние

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Вечер, начавшийся для Гуфа в расслабляющей атмосфере подмосковного банного комплекса, завершился неожиданной стычкой с представителем правоохранительных органов. Девушка-администратор, посчитав поведение артиста агрессивным, решила позвать на помощь своего брата, работающего в полиции. Прибытие брата администратора спровоцировало конфликт с Гуфом.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Бывшая супруга Долматова, известного по хиту "Город дорог", высказалась о недавней выходке артиста. Она выразила обеспокоенность его психическим состоянием, подчеркнув, что его альтер эго, которое, как она считает, проявляется все чаще, вызывает у нее тревогу.

Айза, беспокоясь за состояние бывшего партнера, объяснила, что он нуждается в лечении, потому что в этот психоз (Алик) никаких запрещенных веществ не было. Она заверила, что это правда, и ее пугает это гораздо сильнее: чтобы получить такой эмоциональный срыв, ему уже ничего не надо.

Звезда Сети рассказала, что была в ужасе, наблюдая за ситуацией, в которой Гуфу грозили семь лет тюрьмы. Ее тревога была не меньше, чем и у сына Гуфа, который тоже с волнением следил за новостями о своем отце.

Ранее 45-летний артист выражал сожаление и просил прощения у своей бывшей жены и сына. В очередной раз он пообещал, что больше не будет причинять им боль.

Напомним, что известный российский рэпер, стал фигурантом уголовного дела по факту грабежа и драки, произошедших в бане. Ему грозило до семи лет лишения свободы, однако суд вынес более мягкое решение, назначив наказание в виде запрета на совершение определенных действий.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

