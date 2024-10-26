Дочь Аркадия Укупника заявила, что артист не знаком с трёхлетней внучкой: есть свои нюансы

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Старшая дочь заслуженного артиста Российской Федерации Аркадия Укупника, Юнна Никитина, рассказала, что её отец не общается со своей трёхлетней внучкой. Она винит в этом свою мачеху, с которой у неё напряжённые отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Юнна Никитина убеждена, что именно третья жена артиста настроила его против двоих старших детей. У Аркадия Укупника трое детей от разных жён, а в настоящее время он живёт с Натальей Укупник, которая родила ему дочь Софию в 2011 году.

"Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что он не знаком с моей дочерью. В марте ей исполнится три года. У нас есть свои нюансы в общении. Последний раз мы виделись около года назад, когда решали имущественно-квартирные вопросы. К сожалению, с его дочерью Софией я тоже не общаюсь", — ранее признавалась Никитина.

Несмотря на это, Юнна Никитина поддерживает тёплые отношения со своим старшим братом, который уже дважды стал отцом.

Ранее известный музыкант высказался об отъезде певицы Земфиры* (признана в РФ иноагентом).

Уточнения

Арка́дий Семёнович Уку́пник (род. 18 февраля 1953, Каменец-Подольский, Каменец-Подольская область) — советский и российский композитор, музыкант, певец, актёр, продюсер группы «Кар-Мэн».



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