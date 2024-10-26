Известный музыкант заявил, что Земфира* сожалеет об отъезде из России: нужно быть с народом

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Музыкант и основатель группы "Ва-Банкъ" Александр Ф. Скляр полагает, что покинувшая Россию певица Земфира*, которая была внесена в реестр иноагентов по решению Минюста РФ, вероятно, сожалеет о своём отъезде из страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, CC BY-SA 4.0

В беседе с NEWS. RU он отметил, что артистка обладает невероятным талантом, но в трудные времена важно оставаться рядом со своим народом.

"Это факт. Нельзя бросать и предавать свою страну", — сказал музыкант.

По его словам, нынешний период в истории невозможно переоценить, поэтому так важно быть со своими слушателями. Скляр подчеркнул, что никто не выбирает, в какие времена жить и существовать, но существует правило, которое гласит: "Оставайтесь с народом".

Ранее советский биатлонист Александр Тихонов также высказался о переезде Аллы Пугачёвой за границу.

Уточнения

Алекса́ндр Фе́ликсович Скляр (род. 7 марта 1958, Москва, СССР) — советский и российский рок-музыкант, автор песен, теле- и радиоведущий, актёр, писатель; заслуженный артист Российской Федерации (2015).



Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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