Биатлонист Александр Тихонов в жёсткой форме высказался об уехавшей Алле Пугачёвой: изменникам нет возврата

Советский четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, вспоминая об эмиграции народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, высказал своё недовольство и заявил, что никогда не простит её за антироссийские высказывания.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что на его 60-летний юбилей певица выступала перед ним вживую в течение часа, и у неё нельзя было отнять микрофон. Спортсмен не отрицает, что Пугачёва внесла свой вклад в историю родной страны, однако сейчас это всё утрачено.

"Вот именно, что Пугачёва была, а сейчас её нет. Изменникам нет возврата в Россию! Никогда бы её не простил!" — заявил Александр Тихонов Sports24.

Биатлонист сравнил поведение артистки с пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Анастасией Давыдовой, которая уехала из страны и пообещала больше не возвращаться. Тихонов уверен, что без таких людей страна становится только чище.

Также олимпийский чемпион напомнил, что ему пришлось несколько лет прожить за границей, но он всегда стремился вернуться в родную страну и добился своего, так как не представлял своей жизни без России и биатлона.

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Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Ти́хонов (2 января 1947, село Уйское, Колхозный район, Челябинская область) — советский биатлонист.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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