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Дмитрий Дюжев раскрыл, почему запрещает детям смотреть популярные фильмы со своим участием

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Дюжев рассказал, что не разрешает своим детям смотреть такие фильмы, как "Бригада" и "Жмурки", в которых он снимался. Он считает, что у детей ещё не сформировалось правильное представление о добре и зле.

Дмитрий Дюжев раскрыл, почему запрещает детям смотреть популярные фильмы со своим участием
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk, PDM

В беседе с ТАСС артист объяснил, что его наследники могут быть слишком впечатлены тем, что видят на экране, и неправильно понять идею фильма.

"Мне кажется, что молодому поколению не стоит видеть подобные примеры. У них ещё нет достаточного опыта, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему", — размышляет Дмитрий Дюжев.

Актёр признался, что пытается влиять на взросление своих детей с помощью таких книг, как Библия, собрание пословиц Даля, словарь Ожегова и других. Он уверен, что сначала нужно воспитать мудрость, а потом уже показывать фильмы о преступности.

Ранее был опубликован список артистов, которые примут участие в новогодних шоу.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр.

«Бригада» — российский криминальный телесериал 2002 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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