Дмитрий Дюжев раскрыл, почему запрещает детям смотреть популярные фильмы со своим участием

Актёр Дмитрий Дюжев рассказал, что не разрешает своим детям смотреть такие фильмы, как "Бригада" и "Жмурки", в которых он снимался. Он считает, что у детей ещё не сформировалось правильное представление о добре и зле.
В беседе с ТАСС артист объяснил, что его наследники могут быть слишком впечатлены тем, что видят на экране, и неправильно понять идею фильма.
"Мне кажется, что молодому поколению не стоит видеть подобные примеры. У них ещё нет достаточного опыта, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему", — размышляет Дмитрий Дюжев.
Актёр признался, что пытается влиять на взросление своих детей с помощью таких книг, как Библия, собрание пословиц Даля, словарь Ожегова и других. Он уверен, что сначала нужно воспитать мудрость, а потом уже показывать фильмы о преступности.
Ранее был опубликован список артистов, которые примут участие в новогодних шоу.
Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр.
«Бригада» — российский криминальный телесериал 2002 года.
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