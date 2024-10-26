В традиционных новогодних шоу появятся новые лица: стал известен список артистов

В этом году в традиционных новогодних шоу примут участие певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), Татьяна Куртукова, известная своим хитом "Матушка-Земля", и Mia Boyka (Мария Бойко). Подготовка к мероприятиям уже началась.

Фото: YouTube канал wsyasol by Скриншот видео YouTube канала wsyasol, PDM

Как сообщает "Комсомольская правда", в этом году на съёмки приглашены также победитель детской "Новой волны" Денберел Ооржак, Ярослав Сумишевский и группа "5Утра".

Также стало известно, что организаторы решили пригласить Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, чьи выступления в прошлом году были вырезаны из-за скандала, связанного с участием в "голой вечеринке".

Съемки "Новогоднего голубого огонька" начнутся уже через две недели.

Ранее экс-возлюбленный Клавы Коки рассказал о расставании с артисткой.

Уточнения

«Голубо́й огонёк» — музыкально-развлекательная телепрограмма, выходившая в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР с 6 апреля 1962 по 1987 год.





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