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Экс-возлюбленный Клавы Коки прокомментировал расставание с певицей: у этой истории есть сценарист

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Поверин, бывший возлюбленный певицы Клави Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова), в своём личном блоге поделился мыслями о разрыве с артисткой. Он отметил, что решение о расставании было принято ими совместно.

Экс-возлюбленный Клавы Коки прокомментировал расставание с певицей: у этой истории есть сценарист
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Поверина в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам блогера, они были вместе год и четыре месяца, и эти отношения были наполнены любовью и счастьем. Александр не держит зла на бывшую избранницу.

"Каждый человек приходит в нашу жизнь для опыта, хорошего или плохого. Никто никого не бросал и не изменял. Мы сели как взрослые люди, поговорили и приняли совместное решение, что нам нужно двигаться дальше по отдельности", — объяснил он.

Поверин также опроверг слухи о том, что их отношения были основаны на контракте. В ироничной манере он написал, что если у этой истории и был сценарист, то только Бог.

Большинство поклонников считают, что именно исполнительница стала инициатором расставания.

Ранее Алёна Водонаева обратилась к Агате Муцениеце.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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