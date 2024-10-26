Водонаева обратилась к Муцениеце после слов о том, что Прилучный не возвращает сына: ты мне никогда не нравилась

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге блогерша Алёна Водонаева обратилась к актрисе Агате Муцениеце, которая рассказала, что её бывший муж Павел Прилучный не вернул ей сына, несмотря на решение суда. Экс-участница "Дома-2" предложила свою помощь.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Водонаева с сожалением отметила, что ситуация зашла слишком далеко. Она выразила недовольство тем, что бывшие возлюбленные не смогли решить свои семейные дела за пределами публичности и посвятили всех в свои разборки из-за детей.

"Ты мне никогда особо не нравилась (не сомневаюсь, что и я тебе тоже), но знай, что ты можешь рассчитывать на мою поддержку в этом вопросе. Информационную, моральную, женскую, потому что ваша ситуация заходит уже слишком далеко. Подставляю плечо и точку опоры, как мать матери", — написала она.

Агата Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный отказался выполнять решение суда и возвращать ей сына. Однако она надеется, что всё будет хорошо.

Ранее Мария Погребняк рассказала об операции у новорождённого сына.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.