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Мария Погребняк сообщила, что её новорождённому сыну понадобилась операция: моё сердце замерло

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная блогерша Мария Погрбеняк поделилась с поклонниками своей печальной новостью: её двухмесячному сыну Владимиру потребовалась операция — зондирование слёзных каналов.

Мария Погребняк сообщила, что её новорождённому сыну понадобилась операция: моё сердце замерло
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

В своём блоге она рассказала, что с самого рождения у малыша были проблемы с глазом: слизисто-гнойные выделения, отёк и покраснение кожи вокруг. Врачи назначали массажи и капли с антибиотиком, но ситуация только ухудшалась. В итоге медики предложили провести мини-операцию, чтобы восстановить движение жидкости.

"Моё сердце замерло, я держусь изо всех сил", — написала Мария, подчеркнув, что хирургическое вмешательство займёт всего 15-20 минут.

Чуть позже она вышла на связь и сообщила, что с её сыном всё в порядке. Однако эти минуты без него показались ей вечностью.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что Павел Прилучный так и не вернул ей сына.

 

Уточнения

Непроходимость носослёзного протока (также используются термины: «непроходимость слёзных путей», «непроходимость слезоотводящих путей») — это состояние при котором имеется затруднение оттока слезы по своему естественному пути.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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