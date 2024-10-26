Мария Погребняк сообщила, что её новорождённому сыну понадобилась операция: моё сердце замерло

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Известная блогерша Мария Погрбеняк поделилась с поклонниками своей печальной новостью: её двухмесячному сыну Владимиру потребовалась операция — зондирование слёзных каналов.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

В своём блоге она рассказала, что с самого рождения у малыша были проблемы с глазом: слизисто-гнойные выделения, отёк и покраснение кожи вокруг. Врачи назначали массажи и капли с антибиотиком, но ситуация только ухудшалась. В итоге медики предложили провести мини-операцию, чтобы восстановить движение жидкости.

"Моё сердце замерло, я держусь изо всех сил", — написала Мария, подчеркнув, что хирургическое вмешательство займёт всего 15-20 минут.

Чуть позже она вышла на связь и сообщила, что с её сыном всё в порядке. Однако эти минуты без него показались ей вечностью.

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Уточнения

Непроходимость носослёзного протока (также используются термины: «непроходимость слёзных путей», «непроходимость слезоотводящих путей») — это состояние при котором имеется затруднение оттока слезы по своему естественному пути.



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