Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный не вернул ей сына: мне ехать с приставами?

Актриса Агата Муцениеце в своём Telegram-канале опровергла слова адвоката Оксаны Даниеловой, которая представляет интересы актёра Павла Прилучного. Даниелова утверждала, что сын Тимофей после решения суда вернулся к матери и сестре.
Муцениеце сообщила, что с августа она не видела своего сына и не собирается ехать и разбираться с судебными приставами, чтобы не травмировать ребёнка.
Она также объяснила, почему подала в суд на алименты. По её словам, она сделала это после того, как отец детей нарушил договорённости.
"Однажды Тима спросил меня:"А что если я захочу пожить с папой?" Я ответила:"Хочешь, попробуй!" И тут же начали звонить юристы и просить меня подписать бумаги об официальной смене места жительства сына. Конечно, я отказалась. Пусть попробует, а потом посмотрим, подумала я. Вдруг ему не понравится? Вдруг он захочет вернуться? Вдруг что-то вообще!" — пояснила свою позицию актриса.
По её словам, мужчина перестал оплачивать даже школу, за которую они договорились вносить деньги пополам. В конце своего эмоционального сообщения Муцениеце заявила, что несмотря ни на что продолжает ждать встречи с сыном.
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Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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