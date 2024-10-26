Ирина Пегова высказалась о смерти Романа Мадянова: актёрам нельзя лезть в гроб

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Актриса Ирина Пегова, представляя фильм "Битва пап", не могла не вспомнить о своём коллеге Романе Мадянове, заслуженном артисте Российской Федерации, который ушёл из жизни месяц назад.

Фото: commons.wikimedia by Дмитрий Корявов, CC BY-SA 3.0

В беседе с "E1.ru" Ирина Пегова с теплотой и искренностью рассказала о своей дружбе с Романом Мадяновым, которого она всегда считала безмерно талантливым актёром. Они вместе участвовали во многих проектах, и Пегова призналась, что они были не просто коллегами, но и близкими друзьями.

Ирина Пегова поделилась историей о том, как Роман Мадянов всегда дарил своим коллегам настойку собственного производства — "мадяновку". Он приносил её в небольших флакончиках из-под шампуней или одеколонов. Сейчас актриса сожалеет, что не оставила себе ни одной настойки на память, так как раздала их знакомым.

В завершение Ирина Пегова отметила, что актёрам не стоит ложиться в гроб на съёмках, так как это может сыграть злую шутку в жизни.

"Роман Мадянов был добрейшей души человеком, обладавшим безмерным талантом. И это ещё раз подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. В нашем проекте он лез в гроб, и я считаю, что это было ошибкой. Конечно, я не верю в такие приметы, но это большая потеря", — добавила она.

Ранее стало известно, что юная возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино.



Ири́на Серге́евна Пе́гова (род. 18 июня 1978, Выкса, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, танцовщица и телеведущая.



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