18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня

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Аврора Киба, молодая возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, в своём личном блоге сообщила, что вернулась в Россию. Сразу после приезда она отправилась в салон красоты, чтобы обновить свой образ.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Девушка сделала свежий маникюр и сменила стрижку, выбрав более короткую причёску. Вдохновлённая произошедшими изменениями, она поблагодарила своего мастера:

"Спасибо за новую меня!" — написала она.

Однако Аврора Киба не сообщила, оценил ли её новый образ возлюбленный, музыкант Григорий Лепс. Ещё недавно артист признавался, что с нетерпением ждёт возвращения девушки в Россию.

О романе 62-летнего певца с 18-летней девушкой стало известно летом. Тогда же Лепс рассказал, что сделал ей предложение, но ответа не получил. Сама Аврора призналась, что после окончания школы поступила в Лондонский колледж моды.

Ранее Анна Седокова высказалась о своём бывшем муже.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



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