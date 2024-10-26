Анна Седокова высказалась в адрес супруга после расставания: надеялась, что не увижу

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Анна Седокова, певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра", выступила с сольным концертом в Москве. Во время выступления она поделилась своими переживаниями, связанными с расставанием с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Она выразила надежду, что не увидит его в зале.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает VOICE, Анна Седокова призналась, что пережила сильный стресс из-за предстоящего развода, что привело к серьёзным проблемам со здоровьем. Ей даже пришлось сделать укол, чтобы улучшить самочувствие.

В перерывах между композициями певица отметила, что в зале присутствует более значимый для неё человек — мама бывшего избранника. Анна считает, что ей повезло встретить в жизни женщину, которая никогда её не бросит.

"Я потеряла большую любовь, но нашла намного большую в этой жизни. Я не буду показывать, где она, но я знаю, что безумно благодарна небесам и Богу за то, что они познакомили меня с таким важным человеком, который меня никогда не предаст", — заявила артистка.

Анна Седокова и Янис Тимма прожили в браке четыре года.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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