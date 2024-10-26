Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Освобождение ДНР. Армия России в Донбассе начала каскадное наступление
Как удобрять чеснок при осенней посадке
Как сохранить молодость: секреты косметолога о типах старения
Привычки, которые добавят 10 лет жизни — начните уже сегодня
Простые фразы, меняющие привычки: как сделать так, чтобы ваши дети ели овощи
Шаг за шагом к цели: фитнес-эксперт о мотивации для новичков
Хэллоуин в Кот-д'Оре: экскурсии с привидениями и дегустации вин на каждый вкус
Как помочь собаке справиться с тревогой и стрессом: советы ветеринаров
Осень не страшна: пять секретов для идеальных губ

Певица Корнелия Манго сообщила об угрозе выкидыша: я была в ужасе

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Корнелия Манго, певица и бывшая участница "Фабрики звёзд-7", рассказала, что во время беременности ей ставили угрозу выкидыша из-за сахарного диабета.

Певица Корнелия Манго сообщила об угрозе выкидыша: я была в ужасе
Фото: instagram.com by личный аккаунт Корнелии Манго в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка, которая десять лет пыталась забеременеть, отметила, что в первом триместре столкнулась с токсикозом, из-за чего ей постоянно хотелось есть. Однако из-за проблем со здоровьем ей необходимо было делать специальные уколы, влияющие на аппетит.

"Из-за сахарного диабета мой рацион в первом триместре был довольно скудным: гречка с яйцом на завтрак, овощной суп на обед и рыба на пару с картошкой или булгуром на ужин. Таким образом, к началу второго триместра я скинула 5 кг", — поделилась Манго.

Она также призналась, что ей пришлось забыть о спорте, так как она могла лишь спать, есть и иногда выходить на прогулку. Но даже несмотря на отказ от физической активности, исполнительница продолжала терять вес.

Ранее певица Клава Кока рассказала, как справляется с грустью после расставания.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов
Правила игры
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
UTair изменяет правила провоза ручной клади
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Последние материалы
Как сохранить молодость: секреты косметолога о типах старения
Привычки, которые добавят 10 лет жизни — начните уже сегодня
Простые фразы, меняющие привычки: как сделать так, чтобы ваши дети ели овощи
Шаг за шагом к цели: фитнес-эксперт о мотивации для новичков
Певица Корнелия Манго сообщила об угрозе выкидыша: я была в ужасе
Хэллоуин в Кот-д'Оре: экскурсии с привидениями и дегустации вин на каждый вкус
Как помочь собаке справиться с тревогой и стрессом: советы ветеринаров
Осень не страшна: пять секретов для идеальных губ
Головокружение при вставании: почему у вас темнеет в глазах
Певица Клава Кока показала, как справляется с грустью из-за разрыва отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.