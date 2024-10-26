Певица Корнелия Манго сообщила об угрозе выкидыша: я была в ужасе

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Корнелия Манго, певица и бывшая участница "Фабрики звёзд-7", рассказала, что во время беременности ей ставили угрозу выкидыша из-за сахарного диабета.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Корнелии Манго в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка, которая десять лет пыталась забеременеть, отметила, что в первом триместре столкнулась с токсикозом, из-за чего ей постоянно хотелось есть. Однако из-за проблем со здоровьем ей необходимо было делать специальные уколы, влияющие на аппетит.

"Из-за сахарного диабета мой рацион в первом триместре был довольно скудным: гречка с яйцом на завтрак, овощной суп на обед и рыба на пару с картошкой или булгуром на ужин. Таким образом, к началу второго триместра я скинула 5 кг", — поделилась Манго.

Она также призналась, что ей пришлось забыть о спорте, так как она могла лишь спать, есть и иногда выходить на прогулку. Но даже несмотря на отказ от физической активности, исполнительница продолжала терять вес.

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Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.





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