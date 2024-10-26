Певица Клава Кока показала, как справляется с грустью из-за разрыва отношений

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, в своём личном блоге рассказала, как ей помогают друзья пережить грусть после расставания с любимым человеком.

Фото: https://www.instagram.com/klavacoca by Инстаграм Клавы Коки is licensed under public doman

Она опубликовала видео, на котором они вместе с приятелями в два часа ночи отправляются на заправку, чтобы перекусить.

"Настоящие друзья — это когда тебе грустно, и вы приходите пожрать на заправку в два часа ночи", — заявила она.

Клава Кока придерживается правильного питания и соблюдает принципы вегетарианства, поэтому в тот вечер она смогла позволить себе только морковь, пирожок и чай. Она посетовала, что в такое позднее время суток не смогла найти веганский бургер.

Недавно Клава Кока объявила о расставании с молодым человеком, блогером Александром Повериным, который стал победителем шоу "Сердце Клавы". Она призналась, что именно она была инициатором разрыва.

Ранее возлюбленная Павла Дурова поделилась, как она справляется с потерей ребёнка.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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