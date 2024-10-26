Певица Клава Кока показала, как справляется с грустью из-за разрыва отношений

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, в своём личном блоге рассказала, как ей помогают друзья пережить грусть после расставания с любимым человеком.
Она опубликовала видео, на котором они вместе с приятелями в два часа ночи отправляются на заправку, чтобы перекусить.
"Настоящие друзья — это когда тебе грустно, и вы приходите пожрать на заправку в два часа ночи", — заявила она.
Клава Кока придерживается правильного питания и соблюдает принципы вегетарианства, поэтому в тот вечер она смогла позволить себе только морковь, пирожок и чай. Она посетовала, что в такое позднее время суток не смогла найти веганский бургер.
Недавно Клава Кока объявила о расставании с молодым человеком, блогером Александром Повериным, который стал победителем шоу "Сердце Клавы". Она призналась, что именно она была инициатором разрыва.
Ранее возлюбленная Павла Дурова поделилась, как она справляется с потерей ребёнка.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.