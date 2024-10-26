Возлюбленная Павла Дурова раскрыла, как восстанавливается после потери ребёнка

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, что её организм уже восстановился после потери ребёнка. Однако, по совету российского врача, 24-летняя девушка старается беречь себя.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

Юлия пережила стресс во время ареста миллиардера, и это стало причиной потери ребёнка. Кроме того, она отметила, что не смогла психологически справиться с обрушившимся на неё хейтом.

Сейчас избранница бизнесмена чувствует себя хорошо, но пока не посещает спортивный зал и не работает с весами.

"Французский врач не накладывал никаких ограничений, а вот российский врач решила меня поберечь и дала больше рекомендаций по восстановлению", — призналась Юлия.

Павлу Дурову предъявлены обвинения, включая отказ от сотрудничества со спецслужбами. Бизнесмену запрещено покидать Францию.

Ранее Яна Кошкина опубликовала редкие фотографии с мужем.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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