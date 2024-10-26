Возлюбленная Павла Дурова раскрыла, как восстанавливается после потери ребёнка

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, что её организм уже восстановился после потери ребёнка. Однако, по совету российского врача, 24-летняя девушка старается беречь себя.
Юлия пережила стресс во время ареста миллиардера, и это стало причиной потери ребёнка. Кроме того, она отметила, что не смогла психологически справиться с обрушившимся на неё хейтом.
Сейчас избранница бизнесмена чувствует себя хорошо, но пока не посещает спортивный зал и не работает с весами.
"Французский врач не накладывал никаких ограничений, а вот российский врач решила меня поберечь и дала больше рекомендаций по восстановлению", — призналась Юлия.
Павлу Дурову предъявлены обвинения, включая отказ от сотрудничества со спецслужбами. Бизнесмену запрещено покидать Францию.
Ранее Яна Кошкина опубликовала редкие фотографии с мужем.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.