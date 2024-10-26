Актриса Яна Кошкина опубликовала редкий снимок с мужем, который младше неё на 7 лет

Актриса Яна Кошкина в личном блоге поделилась фотографиями со свадьбы, которая состоялась в прошлом году. При этом артистка продолжает скрывать лицо своего возлюбленного.
Яна Кошкина вышла замуж в октябре 2023 года и решила поделиться с поклонниками кадрами с этого торжественного события в честь годовщины.
"Сегодня нашей семье исполнился один год", — написала она.
Поклонники посмеялись над актрисой, отметив, что она продолжает прятать своего супруга, словно младенца.
В ноябре 2023 года стало известно, что Яна Кошкина официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Анатолием Черкасовым, который на семь лет моложе ее. Пара расписалась в ЗАГСе "Барвиха Luxury Village".
Ранее стало известно, что профессор Лебединский оставил завещание.
Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.