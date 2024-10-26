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Актриса Яна Кошкина опубликовала редкий снимок с мужем, который младше неё на 7 лет

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Кошкина в личном блоге поделилась фотографиями со свадьбы, которая состоялась в прошлом году. При этом артистка продолжает скрывать лицо своего возлюбленного.

Актриса Яна Кошкина опубликовала редкий снимок с мужем, который младше неё на 7 лет
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Кошкиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Яна Кошкина вышла замуж в октябре 2023 года и решила поделиться с поклонниками кадрами с этого торжественного события в честь годовщины.

"Сегодня нашей семье исполнился один год", — написала она.

Поклонники посмеялись над актрисой, отметив, что она продолжает прятать своего супруга, словно младенца.

В ноябре 2023 года стало известно, что Яна Кошкина официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Анатолием Черкасовым, который на семь лет моложе ее. Пара расписалась в ЗАГСе "Барвиха Luxury Village".

Ранее стало известно, что профессор Лебединский оставил завещание.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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