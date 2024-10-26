Певец Профессор Лебединский написал завещание в соцсетях: дойти до адвоката не в состоянии

Знаменитый певец 90-х годов Профессор Лебединский, известный также как Алексей Лебединский, оставил завещание. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram by Telegram-канала Профессора Лебединского, PDM

56-летний артист, переехавший в США в 2022 году, решил завещать всё своё имущество, авторские права на музыку, тексты песен, стихи, публицистику, а также видео и фотоматериалы своему близкому другу Василию Мельникову.

Лебединский, который в последнее время почти не выходит из дома, поблагодарил Мельникова за помощь и поддержку. Он попросил считать это сообщение официальным завещанием, так как не в силах самостоятельно обратиться к адвокату.

Музыкант завещает другу не только своё имущество, но и долги. Он заверил, что рассчитаться с другими людьми можно будет, частично продав его наследство.

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Уточнения

Алексе́й И́горевич Лебеди́нский (псевдоним Профе́ссор Лебеди́нский; род. 28 мая 1968, Ленинград) — советский и российский певец, клавишник, автор песен, фотохудожник, артист, рекламный деятель.



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