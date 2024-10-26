Продюсер Матвиенко раскрыл подробности личной жизни Шамана после развода

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Игорь Матвиенко, музыкальный продюсер, поделился своими мыслями о жизни певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), который, по его словам, полностью посвящает себя музыке и не оставляет времени на личную жизнь.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Он отметил, что артист не знает отдыха и постоянно гастролирует, редко бывая дома.

"Сейчас у Ярослава совсем нет свободного времени. Его жизнь полностью посвящена работе. Он никогда не отдыхает. Когда он возвращается домой, то закрывается в своей студии в подвале и пишет песни. Это всё, что его интересует", — рассказал Матвиенко в интервью "Комсомольской правде".

Продюсер также дал совет молодым девушкам, мечтающим выйти замуж за музыканта: "Подумайте хорошенько, стоит ли этого делать, ведь артисты очень увлечены своей работой".

Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему не публикует совместные фотографии с супругом.

Уточнения

И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).



Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.



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