Заворотнюк ответила на вопрос, почему не публикует фото с мужем

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала, что не делится совместными снимками с мужем, так как он не хочет быть публичным человеком.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В ответ на вопрос одной из подписчиц, Анна объяснила, что её супруга сложно заставить сделать фотографию.

"Он не стремится к популярности, и я уважаю его выбор. Наличие или отсутствие совместных снимков с кем-либо — это не показатель любви в нашей системе координат", — подчеркнула она.

Анна Заворотнюк не стремилась раскрыть личность своего возлюбленного, из-за которого переехала жить в Дубай. Однако журналистам удалось узнать, что избранником модели стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Он присутствовал с супругой на похоронах её матери — актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась после пятилетней борьбы с онкологией.

Ранее Лерчек прокомментировала роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.