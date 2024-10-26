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Заворотнюк ответила на вопрос, почему не публикует фото с мужем

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала, что не делится совместными снимками с мужем, так как он не хочет быть публичным человеком.

Заворотнюк ответила на вопрос, почему не публикует фото с мужем
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В ответ на вопрос одной из подписчиц, Анна объяснила, что её супруга сложно заставить сделать фотографию.

"Он не стремится к популярности, и я уважаю его выбор. Наличие или отсутствие совместных снимков с кем-либо — это не показатель любви в нашей системе координат", — подчеркнула она.

Анна Заворотнюк не стремилась раскрыть личность своего возлюбленного, из-за которого переехала жить в Дубай. Однако журналистам удалось узнать, что избранником модели стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Он присутствовал с супругой на похоронах её матери — актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась после пятилетней борьбы с онкологией.

Ранее Лерчек прокомментировала роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

 

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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