Заворотнюк ответила на вопрос, почему не публикует фото с мужем

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала, что не делится совместными снимками с мужем, так как он не хочет быть публичным человеком.
В ответ на вопрос одной из подписчиц, Анна объяснила, что её супруга сложно заставить сделать фотографию.
"Он не стремится к популярности, и я уважаю его выбор. Наличие или отсутствие совместных снимков с кем-либо — это не показатель любви в нашей системе координат", — подчеркнула она.
Анна Заворотнюк не стремилась раскрыть личность своего возлюбленного, из-за которого переехала жить в Дубай. Однако журналистам удалось узнать, что избранником модели стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Он присутствовал с супругой на похоронах её матери — актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась после пятилетней борьбы с онкологией.
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Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).
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