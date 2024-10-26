Комик Чебатков признался, что выступления на английском языке даются ему трудно

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда юмористического шоу "Stand Up" Евгений Чебатков заявил, что между выступлениями в России и США есть разница. Об этом он сообщил в YouTube-подкасте "Main Even Podcast".

Фото: commons.wikimedia.org by Standcomi2, CC BY 4.0

По словам Евгения Чебаткова, в США ему было легче выступать на русском языке, чем на английском.

"У меня волнения было гораздо больше, чем на большом концерте в Нью-Йорке на русском языке, потому что я понимал, что происходит, люди пришли на меня", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что комик Алексей Щербаков отреагировал на слух о потере миллионов рублей из-за мошенничества.

Уточнения

Евгений Андреевич Чебатков (род. 13 сентября 1990, Усть-Каменогорск) — казахстанский стендап-комик, выступающий преимущественно в России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.