Комик Чебатков признался, что выступления на английском языке даются ему трудно

Звезда юмористического шоу "Stand Up" Евгений Чебатков заявил, что между выступлениями в России и США есть разница. Об этом он сообщил в YouTube-подкасте "Main Even Podcast".
По словам Евгения Чебаткова, в США ему было легче выступать на русском языке, чем на английском.
"У меня волнения было гораздо больше, чем на большом концерте в Нью-Йорке на русском языке, потому что я понимал, что происходит, люди пришли на меня", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что комик Алексей Щербаков отреагировал на слух о потере миллионов рублей из-за мошенничества.
Евгений Андреевич Чебатков (род. 13 сентября 1990, Усть-Каменогорск) — казахстанский стендап-комик, выступающий преимущественно в России.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.