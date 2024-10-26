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Певец Шаман сорвался с репетиции ради подарка для возлюбленной

1:07
Шоу-бизнес

Известный артист и исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) покоряет сердце своей новой возлюбленной, певицы Асият Сайгидовой, выступающей под псевдонимом Соя.

Певец Шаман сорвался с репетиции ради подарка для возлюбленной
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Несмотря на плотный график и репетиции этно-оперы "Князь Владимир", которую в феврале 2025 года покажут в Кремлевском дворце, Шаман находит время, чтобы уделить внимание своей девушке, устраивая ей сюрпризы. Так, на днях артист, даже не снимая сценического костюма, отправился в цветочный магазин, чтобы порадовать Асият букетом. В магазине Ярослав остался в образе князя Владимира, чем вызвал удивление у продавщиц, разговаривая с ними на древнерусский манер.

Шаман, не стесняясь, делает любимой различные подарки и не скупится на проявление заботы и внимания, что вызывает у Асият искреннюю радость, хотя она порой и смущается от такого внимания. Инсайдеры отмечают, что для Шамана важно баловать возлюбленную, несмотря на его занятость и сложные репетиции.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.

Репети́ция (от лат. repetitio, повторение) — форма подготовительной работы музыкальной, театральной, цирковой или другой сценической труппы или отдельного артиста для будущего концерта, представления или спектакля.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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