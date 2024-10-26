Британская певица Кейт Буш анонсировала новый музыкальный материал

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская певица Кейт Буш, чья уникальная музыкальная карьера началась более 40 лет назад, объявила о планах записать новый альбом.

Фото: commons.wikimedia.org by Philip Chappell, CC BY-SA 3.0

В интервью программе Today на BBC Radio 4 она поделилась, что работает над завершением различных творческих проектов, включая обновление своего сайта, работу с архивами и подготовку книги с текстами песен.

Буш подчеркнула, что ее вдохновение не иссякло: у нее есть множество идей, которые она планирует воплотить в новом материале. Хотя точных сроков выпуска новой музыки она не назвала, певица заверила, что готова вернуться к записи, как только завершит текущие проекты.

Уточнения

Кейт (урождённая Кэ́трин) Буш (англ. Kate [Catherine]; Bush; род. 30 июля 1958, Бекслихит, Кент, Англия, Великобритания) — британская певица, композитор и музыкант-мультиинструменталист, командор ордена Британской империи (2012).



Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.