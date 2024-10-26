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Дмитрий Дюжев сообщил, что не боится санкций США

1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Дюжев, известный по роли в сериале "Бригада", заявил, что не боится возможных санкций из-за своей роли президента США Джо Байдена в новом сериале. Ранее Дюжев уже попал под санкции Канады и Латвии.

Дмитрий Дюжев сообщил, что не боится санкций США
Фото: сommons.wikimedia.org by Ppmarat, CC BY-SA 3.0

Дмитрий поделился, что недавно на одном из французских каналов обсуждали роль в сериале, а также авторов сценария и режиссера. Журналисты задавались вопросом, кто же эти смельчаки, решившиеся снимать сериал о американской власти, и кто этот русский актер, который согласился сыграть Байдена. Актёр отметил, что у него уже есть санкции от Канады и Латвии, поэтому он не боится, если к ним присоединятся Соединенные Штаты.

Актёр, играющий Байдена в сериале, черпал вдохновение в пародии Джима Керри на 46-го президента США, которую комик представил в юмористическом шоу несколько лет назад. В этой пародии Алек Болдуин изображал оппонента Байдена, Дональда Трампа.

Канада ввела санкции против России, включив в список 38 человек, в том числе известных артистов. Среди них — Михаил Боярский, Лариса Долина, Михаил Галустян, Александр Буйнов и другие популярные фигуры российского шоу-бизнеса. В список также вошел Дмитрий Дюжев.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).
 

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr.; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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