Дмитрий Дюжев сообщил, что не боится санкций США

Актёр Дмитрий Дюжев, известный по роли в сериале "Бригада", заявил, что не боится возможных санкций из-за своей роли президента США Джо Байдена в новом сериале. Ранее Дюжев уже попал под санкции Канады и Латвии.
Дмитрий поделился, что недавно на одном из французских каналов обсуждали роль в сериале, а также авторов сценария и режиссера. Журналисты задавались вопросом, кто же эти смельчаки, решившиеся снимать сериал о американской власти, и кто этот русский актер, который согласился сыграть Байдена. Актёр отметил, что у него уже есть санкции от Канады и Латвии, поэтому он не боится, если к ним присоединятся Соединенные Штаты.
Актёр, играющий Байдена в сериале, черпал вдохновение в пародии Джима Керри на 46-го президента США, которую комик представил в юмористическом шоу несколько лет назад. В этой пародии Алек Болдуин изображал оппонента Байдена, Дональда Трампа.
Канада ввела санкции против России, включив в список 38 человек, в том числе известных артистов. Среди них — Михаил Боярский, Лариса Долина, Михаил Галустян, Александр Буйнов и другие популярные фигуры российского шоу-бизнеса. В список также вошел Дмитрий Дюжев.
Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).
Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr.; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.