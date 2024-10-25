Психологи помогают певице Натали справиться с трудностями

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Певица Натали (Наталья Рудина), поделилась с журналистами, что после смерти мужа ее мир рухнул. Она призналась, что весь последний год боролась с болью потери, обращаясь за помощью к психологам.

Фото: Соцсети Натали is licensed under Public domain

Натали, выражая скорбь по поводу кончины Александра Рудина, сказала, что потеряла не только любимого человека, но и отца своих детей, продюсера и друга. Она объяснила, что болеет весь год, собирая по крупицам силы для концертов, потому как детей надо кормить, учить и ставить на ноги.

Певица призналась, что в данный момент ей очень тяжело. У нее нет ни сил, ни желания давать интервью, следить за внешностью, и даже общаться с друзьями.

Ранее сообщалось, что за все время после смерти мужа Натали отменила только один концерт — тот, который был запланирован на день его похорон.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́, — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса, телеведущая.



