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Иван Ургант показал необычное фото с Познером: это мы в Барселоне

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант поделился гастрольным снимком с Владимиром Познером.

Иван Ургант показал необычное фото с Познером: это мы в Барселоне
Фото: https://t.me/s/LateNightUrgant by Телеграм-канал Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант опубликовал в своём Telegram-канале необычный снимок. На фото Иван держит за руку человека с прифотошопленным лицом журналиста Владимира Познера.

Ургант взял за основу фото Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье в период, когда певцы выпускали совместный студийный альбом в 1988 году.

"Это мы в Барселоне, кстати", — написал под кадром телеведущий.

Ургант анонсировал совместные выступления с Познером на ноябрь 2024 года. Звёзды выступят в Белграде, Лондоне, Женеве и Дусельдорфе.

Уточнения

Познер Владимир: Познер, Владимир Владимирович (род. 1934) — советский и российский журналист, телеведущий, писатель.

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. С 2012 года — ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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