Сергей Лазарев показал архивные снимки с Владом Топаловым времён группы Smash

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился фото с Владом Топаловым из личного архива.

Фото: https://t.me/s/lazarev_official by Телеграм-канал Сергея Лазарева is licensed under public doman

На Сергея Лазарева внезапно напала ностальгия по прошлому. Певец опубликовал в социальных сетях снимки со своим соратником по группе Smash Владом Топаловым.

На фото артисты запечатлены ещё совсем юными.

"Сегодня у Владьки День Рождения! По этому случаю нашел в телефоне архивные фото, где мы совсем в начале своего творческого пути почти 25 лет назад", — написал певец в своём Telegram-канале.

Лазарев объяснил, что период на фото связан с созданием первого музыкального альбома группы Smash.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.



Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топáлов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».



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