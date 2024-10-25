Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет

Появились подробности уголовного дела против рэпера Гуфа. Стало понятно, почему пьяный дебош завершился статьей за грабёж.
Telegram-канал "Немалахов" сообщает, что Алексей Долматов (настоящее имя рэпера Гуфа) отдыхал в бане в Московской области с друзьями и девушками.
Произошёл некий конфликт и рэпер отказался платить за досуг.
После словесной перебранки дело переросло в драку. Гуф накинулся с кулаками на некого молодого человека. Жертвой агрессии стал 27-летний сотрудник патрульно-постовой службы.
Гуф не только напал на полицейского, но и отобрал у него смартфон, чтобы тот не снимал на видео происходящее.
Теперь по статье УК РФ №161 "Грабеж с применением насилия" музыкант может лишиться свободы сроком до 7 лет.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.