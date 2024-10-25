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Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет

0:56
Шоу-бизнес

Появились подробности уголовного дела против рэпера Гуфа. Стало понятно, почему пьяный дебош завершился статьей за грабёж.

Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет
Фото: https://vk.com/guf by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman

Telegram-канал "Немалахов" сообщает, что Алексей Долматов (настоящее имя рэпера Гуфа) отдыхал в бане в Московской области с друзьями и девушками.

Произошёл некий конфликт и рэпер отказался платить за досуг.

После словесной перебранки дело переросло в драку. Гуф накинулся с кулаками на некого молодого человека. Жертвой агрессии стал 27-летний сотрудник патрульно-постовой службы.

Гуф не только напал на полицейского, но и отобрал у него смартфон, чтобы тот не снимал на видео происходящее.

Теперь по статье УК РФ №161 "Грабеж с применением насилия" музыкант может лишиться свободы сроком до 7 лет.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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