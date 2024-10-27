Собчак прокомментировала агрессию Тома Холланда по отношению к Зендае: бесится

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак дала объяснение, почему актёр Том Холланд так грубо обошёлся с актрисой Зендаей.

Фото: https://www.instagram.com/tomholland by Инстаграм Тома Холланда is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале кадры на которых Том Холланд грубо утаскивает свою возлюбленную Зендею от журналистов. Актриса с радостью начала раздавать автографы, а Холланду это не понравилось. Он с силой потянул за собой девушку.

"У него автографы не берут, вот он и бесится. Ручку, надеюсь, вернули", — написала под видео журналистка.

Том Холланд и Зендая встречаются с 2021 года. Зендая и Холланд вместе снимались в фильме "Человек-паук".

В 2024 году появились слухи о разрыве пары, но Том Холланд опроверг данные предположения. Влюблённых заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Уточнения

Пи́тер Па́ркер (англ Peter Parker), также известный как Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man) — персонаж медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ), основанный на одноимённом супергерое Marvel Comics. Паркер изображён как ученик Мидтаунской школы науки и технологий, который получил способности после укуса радиоактивного паука и с тех пор тайно действует как линчеватель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.