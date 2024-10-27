Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радиоведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой: я так счастлива
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Секреты кошачьей скрытности: почему коты передвигаются бесшумно
Может ли окрашивание волос стать причиной облысения?
Учёные выявили новый симптом тяжёлой депрессии
"Ведро воды" для хама: в Таиланде турист спровоцировал скандал на ночном рынке
B-21 Raider: ВВС США планируют увеличить заказ на новые бомбардировщики
Невестка Валерии снялась в нижнем белье
Почему вредно не только долго сидеть, но и долго стоять на одном месте?

Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты: шикарная

0:46
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин сфотографировался с воплощённым идеалом женщины.

Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты: шикарная
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фотографию с восковой копией британской королевы Елизаветы.

"Теперь только так… теперь только восковая. Шикарная была женщина и кстати с русскими корнями (внучатая племянница семьи Романовых)", — написал под фото певец.

Подписчики поупражнялись в остроумии под постом артиста, который неравнодушен к женщинам постарше.

"Не успел";

"Не поздно за Камиллой приударить";

"Фаворит королевы";

"Вот и до королевы добрался Прохор", — писали фолловеры под снимком Шаляпина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Туризм
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска Аудио 
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов
Дизайн и интерьер
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов Аудио 
Популярное
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины

Лидеры стран "Большой семёрки" согласовали детали предоставления Киеву кредита в размере $50 миллиардов.

Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Последние материалы
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Секреты кошачьей скрытности: почему коты передвигаются бесшумно
Может ли окрашивание волос стать причиной облысения?
Учёные выявили новый симптом тяжёлой депрессии
"Ведро воды" для хама: в Таиланде турист спровоцировал скандал на ночном рынке
B-21 Raider: ВВС США планируют увеличить заказ на новые бомбардировщики
Невестка Валерии снялась в нижнем белье
Почему вредно не только долго сидеть, но и долго стоять на одном месте?
Ани Лорак раскрыла подробности знакомства с Филиппом Киркоровым: завязалась симпатия
Индия откроет свой первый частный завод по производству военных самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.