Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты: шикарная

Прохор Шаляпин сфотографировался с воплощённым идеалом женщины.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фотографию с восковой копией британской королевы Елизаветы.
"Теперь только так… теперь только восковая. Шикарная была женщина и кстати с русскими корнями (внучатая племянница семьи Романовых)", — написал под фото певец.
Подписчики поупражнялись в остроумии под постом артиста, который неравнодушен к женщинам постарше.
"Не успел";
"Не поздно за Камиллой приударить";
"Фаворит королевы";
"Вот и до королевы добрался Прохор", — писали фолловеры под снимком Шаляпина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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