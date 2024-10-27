Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты: шикарная

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Прохор Шаляпин сфотографировался с воплощённым идеалом женщины.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фотографию с восковой копией британской королевы Елизаветы.

"Теперь только так… теперь только восковая. Шикарная была женщина и кстати с русскими корнями (внучатая племянница семьи Романовых)", — написал под фото певец.

Подписчики поупражнялись в остроумии под постом артиста, который неравнодушен к женщинам постарше.

"Не успел"; "Не поздно за Камиллой приударить"; "Фаворит королевы"; "Вот и до королевы добрался Прохор", — писали фолловеры под снимком Шаляпина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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