Эксперт объяснил, поможет ли рэперу Гуфу избежать тюрьмы лечение в рехабе

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российско-израильский историк и публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок объяснил, удастся ли рэперу Гуфу избежать наказания за пьяный дебош отправка на лечение в рехаб.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Эксперт объяснил, что многие правонарушители пытаются избежать ответственности, ссылаясь на то, что у них есть какие-то медицинские проблемы.

"В России, мы знаем, как во всех других странах, есть практика признавать человека невменяемый. А если там какая-то другая проблема, то это может отсрочить его наказание. Но в любом случае по выходу из больницы он столкнется с судебными процедурами", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

После выхода из больницы, по словам Кирпичёнка, Алексею Долматову (настоящее имя рэпера Гуфа) придётся нести ответственность за те действия, которые он делал.

"Вопрос: с каким диагнозом он туда попал. Если какой-то психиатрический диагноз, то, наверное, ему удастся увернуться", — объяснил эксперт.

Кирпичёнок уверен, что если адвокаты будут достаточно эффективны, то музыкант отделается минимальным сроком.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».



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