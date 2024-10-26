Эксперт объяснил, поможет ли рэперу Гуфу избежать тюрьмы лечение в рехабе

Российско-израильский историк и публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок объяснил, удастся ли рэперу Гуфу избежать наказания за пьяный дебош отправка на лечение в рехаб.
Эксперт объяснил, что многие правонарушители пытаются избежать ответственности, ссылаясь на то, что у них есть какие-то медицинские проблемы.
"В России, мы знаем, как во всех других странах, есть практика признавать человека невменяемый. А если там какая-то другая проблема, то это может отсрочить его наказание. Но в любом случае по выходу из больницы он столкнется с судебными процедурами", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.
После выхода из больницы, по словам Кирпичёнка, Алексею Долматову (настоящее имя рэпера Гуфа) придётся нести ответственность за те действия, которые он делал.
"Вопрос: с каким диагнозом он туда попал. Если какой-то психиатрический диагноз, то, наверное, ему удастся увернуться", — объяснил эксперт.
Кирпичёнок уверен, что если адвокаты будут достаточно эффективны, то музыкант отделается минимальным сроком.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».
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