Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева

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Режиссёр Сарик Андреасян признался, что ему не по карману приглашать на роли Дмитрия Нагиева.

Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001923803767 by ВК-аккаунт Дмитрия Нагиева is licensed under public doman

Сарик Андреасян объяснил, что прайс актёра Дмитрия Нагиева уже не вписывается в его скромные бюджеты.

Режиссёр сериалов "Чикатило", фильмы "Непрощённый" и "На солнце, вдоль рядов кукурузы" отметил, что у его кинокомпании нет возможности выплачивать солидные гонорары Нагиеву.

"Снимать артиста такого калибра нужно в главных ролях, а это всегда много дней и денег, а снимать в эпизодах неправильно!" — рассказал кинодеятель в социальных сетях.

Андреасян подметил, что иногда позвать на роль голливудского актёра дешевле, чем российского. Он связывает такой парадокс с бумом кинопроизводства и инфляцией.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев запустил свой марафон личностного роста в ОАЭ.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ.



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