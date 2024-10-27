Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева

Режиссёр Сарик Андреасян признался, что ему не по карману приглашать на роли Дмитрия Нагиева.
Сарик Андреасян объяснил, что прайс актёра Дмитрия Нагиева уже не вписывается в его скромные бюджеты.
Режиссёр сериалов "Чикатило", фильмы "Непрощённый" и "На солнце, вдоль рядов кукурузы" отметил, что у его кинокомпании нет возможности выплачивать солидные гонорары Нагиеву.
"Снимать артиста такого калибра нужно в главных ролях, а это всегда много дней и денег, а снимать в эпизодах неправильно!" — рассказал кинодеятель в социальных сетях.
Андреасян подметил, что иногда позвать на роль голливудского актёра дешевле, чем российского. Он связывает такой парадокс с бумом кинопроизводства и инфляцией.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев запустил свой марафон личностного роста в ОАЭ.
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ.
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