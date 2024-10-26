Филиппу Киркорову порекомендовали завершить карьеру на российской сцене

Активисты сибирской правозащитной группы "Радетель" публично обратились к певцу Филиппу Киркорову.
Блюстителей нравственности из Сибири возмутила пошлая шутка Киркорова, который осуждает травлю, на одном из шоу про котик и ротик. Как сообщает EADaily, аморальное поведение певца вызвало недовольство общественников из Северной Азии.
Очередная выходка короля российской эстрады заставила активистов рекомендовать народному артисту России завершать сценическую карьеру в России.
Сибиряки больше не верят в искренность извинений Киркорова.
"Из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство. Ваше время ушло", — цитирует обращение активистов издание "Абзац".
Моралисты припомнили певцу все его публичные скандалы, начиная с "розовой кофточки".
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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