Дорогие билеты на концерт Светланы Лободы с трудом продаются на Кипре

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода столкнулась с проблемой на Кипре — билеты на концерт звезды плохо продаются.

Фото: https://vk.com/lobodamusic by ВК-аккаунт Светланы Лободы is licensed under public doman

Выступление Светланы Лободы на Кипре находится под угрозой срыва из-за того, что значительная часть билетов до сих пор не продана. Как сообщает EADaily Концерт должен состояться 26 октября.

Лобода рассказывает, что занимается благотворительностью, а именно "помогает десяткам семей вернуться к себе на родную землю, в восстановленные дома".

На сегодняшний день непроданными остаются 30% билетов на шоу Лободы. Стоимость билетов варьируется от 69 (около семи тысяч рублей) до 239 евро. Самые дешёвые билеты не предполагают доступ в танцевальный партер.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).



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