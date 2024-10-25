Дорогие билеты на концерт Светланы Лободы с трудом продаются на Кипре

Певица Светлана Лобода столкнулась с проблемой на Кипре — билеты на концерт звезды плохо продаются.
Выступление Светланы Лободы на Кипре находится под угрозой срыва из-за того, что значительная часть билетов до сих пор не продана. Как сообщает EADaily Концерт должен состояться 26 октября.
Лобода рассказывает, что занимается благотворительностью, а именно "помогает десяткам семей вернуться к себе на родную землю, в восстановленные дома".
На сегодняшний день непроданными остаются 30% билетов на шоу Лободы. Стоимость билетов варьируется от 69 (около семи тысяч рублей) до 239 евро. Самые дешёвые билеты не предполагают доступ в танцевальный партер.
Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).
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