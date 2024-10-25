Ревва поздравил Михаила Галустяна с 45-летием: не просто мой друг

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва обратился с Михаилу Галустяну в честь 45-летия комика.

Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by ВК-аккаунт Михаила Галустяна is licensed under public doman

Александр Ревва опубликовал в "Инстаграме"* фото с Михаилом Галустяном. Коллеги запечатлены в образах восточных вельмож.

"Сегодня свой 45-й День рождения отмечает мой очень дорогой Друг Михаил Галустян. Он непросто мой Друг, он мой родной Человек, которого я очень люблю", — написал Ревва под снимком (орфография и пунктуация автора соблюдены. — Прим. ред.).

Шоумен отметил, что знаком с Галустяном уже 25 лет. Вместе они начали свою карьеру в шоу-бизнесе в команде КВН Сочи "Утомлённые солнцем".

Ранее Ольга Бузова поздравила Галустяна с днём рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.



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