Латиноамериканская звезда Наталья Орейро перепела хит группы Комбинация Russian Girls

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро исполнила песню группы "Комбинация" Russian Girls.
Наталия Орейро презентовала кавер на хит группы "Комбинации" "Russian Girls". В новой интерпретации популярной песни 1989 года к тексту добавлены вставки на испанском языке.
Латиноамериканская знаменитость в клипе облачилась в платье с золотыми пайетками и предстала в ярком образе с рыжей шевелюрой.
Съемки видео состоялись в Буэнос-Айресе, столице Аргентины.
Хит "Russian Girls" — одна из самых популярных композиций группы "Комбинация", наряду с хитами "American Boy", "Бухгалтер" и "Два кусочека колбаски".
Ранее экс-участница группы "Комбинация" Алёна Апина через суд запретила авторам сериала "Слово пацана" использовать песню в её исполнении "Не забывай". В новой версии сериала вырезали популярную мелодию, следуя предписаниям судебных органов.
Наталия Мариса Орейро Иглесиас Поджио Бурье (исп. Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourie; 19 мая 1977, Монтевидео, Уругвай) — уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел».
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.