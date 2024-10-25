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Латиноамериканская звезда Наталья Орейро перепела хит группы Комбинация Russian Girls

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро исполнила песню группы "Комбинация" Russian Girls.

Латиноамериканская звезда Наталья Орейро перепела хит группы Комбинация Russian Girls
Фото: https://www.instagram.com/oreiroislove by Инстаграм Натальи Орейро is licensed under public doman

Наталия Орейро презентовала кавер на хит группы "Комбинации" "Russian Girls". В новой интерпретации популярной песни 1989 года к тексту добавлены вставки на испанском языке.

Латиноамериканская знаменитость в клипе облачилась в платье с золотыми пайетками и предстала в ярком образе с рыжей шевелюрой.

Съемки видео состоялись в Буэнос-Айресе, столице Аргентины.

Хит "Russian Girls" — одна из самых популярных композиций группы "Комбинация", наряду с хитами "American Boy", "Бухгалтер" и "Два кусочека колбаски".

Ранее экс-участница группы "Комбинация" Алёна Апина через суд запретила авторам сериала "Слово пацана" использовать песню в её исполнении "Не забывай". В новой версии сериала вырезали популярную мелодию, следуя предписаниям судебных органов.

Уточнения

Наталия Мариса Орейро Иглесиас Поджио Бурье (исп. Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourie; 19 мая 1977, Монтевидео, Уругвай) — уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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