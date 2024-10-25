Сати Казанова сообщила о рождении дочери: всегда мечтала о домашних лотосовых родах

Певица Сати Казанова рассказала о появлении на свет ребёнка и поведала о своих необычных родах в окружении лотоса и свеч.
Сати Казанова опубликовала в "Инстаграме"* фото, где они с мужем запечатлены после родов у кровати младенца.
"Родилась наша долгожданная доченька", — написала под кадрами звезда.
Экс-солистка группы "Фабрика" рассказала, что её роды прошли мягко и красиво.
"Я всегда мечтала о домашних "лотосовых" родах", — объяснила певица.
Казанова отметила, что выбрала приятную атмосферу и компетентное врачебное сопровождение.
"Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр… Муж был рядом все время", — рассказала Сати.
Сати Казанова призналась, что переживала, так как роды были поздними.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.