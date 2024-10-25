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Сати Казанова сообщила о рождении дочери: всегда мечтала о домашних лотосовых родах

1:03
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова рассказала о появлении на свет ребёнка и поведала о своих необычных родах в окружении лотоса и свеч.

Сати Казанова сообщила о рождении дочери: всегда мечтала о домашних лотосовых родах
Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Сати Казанова опубликовала в "Инстаграме"* фото, где они с мужем запечатлены после родов у кровати младенца.

"Родилась наша долгожданная доченька", — написала под кадрами звезда.

Экс-солистка группы "Фабрика" рассказала, что её роды прошли мягко и красиво.

"Я всегда мечтала о домашних "лотосовых" родах", — объяснила певица.

Казанова отметила, что выбрала приятную атмосферу и компетентное врачебное сопровождение.

"Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр… Муж был рядом все время", — рассказала Сати.

Сати Казанова призналась, что переживала, так как роды были поздними.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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