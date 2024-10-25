Дмитрий Маликов анонсировал свою лекцию: как жрать всю жизнь и не поправляться

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Певец Дмитрий Маликов пригласил подписчиков на свою лекцию о здоровом питании.

Фото: https://vk.com/malikovdmitriy by ВК-аккаунт Дмитрия Маликова is licensed under public doman

54-летний певец Дмитрий Маликов решил заняться лекционной деятельностью. Стройный и подтянутый артист анонсировал тему своей первой лекции.

"К слову про сладкое на ночь. Пора возобновлять лекции на тему "Как жрать всю жизнь и не поправляться". Придёте?" — написал Дмитрий в своём Telegram-канале.

Поклонники певца с восторгом восприняли эту идею. Они признались, что очень ждут откровений на тему стройной фигуры от красавца-артиста.

"Дайте угадаю. Родиться с быстрым наследственным метаболизмом?"; "Цискаридзе записался?"; "Курс будет называться "Ведьмы и Колдуны"?; "Женщину с ребёнком вперёд пропустите", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010). Награждён Орденом Дружбы (2015).



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