Мария Погребняк отчитала рэпера Натана словами из песни Бузовой: ты не мужчина

Блогер Мария Погребняк заступилась за подруга Алану Мамаеву, которую рэпер Натан призвал не лезть в его семью.

Фото: https://vk.com/natan.mirov by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Мария Погребняк высмеяла рэпера Натана после его нападок на Алану Мамаеву.

Блогер уверена, что артист старается спасти свою репутацию, а вовсе не заступается за супругу.

"Если ты не мужчина, а WIFI идеально подходят для Натана", — процитировала Погребняк слова из песни Ольги Бузовой в своём Telegram-канале.

Алана Мамаева тоже не оставила без ответа упрёки Натана.

"Когда Натан, осознанно, на всю страну изменял своей жене, нужно было думать о последствиях! И думать о том, что ты делаешь из личного публичное", — выразила свою позицию бывшая жена футболиста Павла Мамаева.

Скандал разыгрался из-за того, что женатого рэпера Натана застали за поцелуями с блогером Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях".

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.