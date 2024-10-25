Лёва* из Би-2 показал афиши группы в Москве: мы квадроберы, волки позорные

Солист группы "Би-2" Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лёва*, показал, что их причислили к квадроберам.
Лева* из "Би-2" опубликовал в "Инстаграме"** афишу, на которой он со своими соратниками объявляются приверженцами молодёжной субкультуры.
"Мы квадроберы. Волки позорные", — гласит надпись на афише.
Следом Лёва* разметил своё фото с маской зверя в руках.
Подписчики оценили юмор артистов.
"Из разряда "Я слышал о вас столько гадостей, что сразу понял, что вы хороший человек", - писали фолловеры под постом музыканта.
Егор Бортник на вопрос подписчиков заявил, что афиши с такими надписями развесили в Москве.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Лёва Би-2 (имя при рождении Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист, один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».
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