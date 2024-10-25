Жену Петросяна возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё дорогую брендовую сумку

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отчитала создателей спектакля, который ей крайне не понравился.
Заядлая театралка раскритиковала иммерсивный спектакль, который она не смогла досмотреть, покинув зрительный зал на сороковой минуте. Речь идёт о спектакле "Преступление и наказание" в особняке Дашкова.
"Отвратительно! Я не знаю все ли иммерсивные постановки столь не логичны, как эта, но первое, что меня удивило в отрицательном смысле, это когда в баре ко мне подошла актриса (находясь в образе) схватила мою сумку и громко заявила: "Баленсиага. Это же так дорого", — написала Татьяна в "Инстаграме".
Жена Петросяна отметила, что зрители потребляли в перерывах алкоголь, но от от них требовали тишины. На розданных публике масках Татьяна обнаружила следы помады от предыдущей зрительницы. Она заключила, что маски не обрабатываются.
"Ну, а дальше начинается лютая дичь. Ты ходишь по пустым комнатам и что-то там рассматриваешь. Большинство комнат пустые", — объяснила Брухунова.
Она похвалила художников декораторов за детали и звуковые эффекты.
Подвыпившая публика, по словам Татьяны, мешала актёрам играть, из-за чего они выпадали из образов.
"Мне не понравилось от слова "совсем", — призналась жена юмориста.
Брухунова обратила внимание на то, что спектакль досрочно покинула не только она, но и другие зрители.
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Иммерсивный театр — одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зрителя «погружают» в разворачивающееся действие. Иммерсивный театр отличается от традиционного театра тем, что убирает сцену и погружает публику непосредственно в игру актёров спектакля.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.