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Жену Петросяна возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё дорогую брендовую сумку

1:41
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отчитала создателей спектакля, который ей крайне не понравился.

Жену Петросяна возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё дорогую брендовую сумку
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Заядлая театралка раскритиковала иммерсивный спектакль, который она не смогла досмотреть, покинув зрительный зал на сороковой минуте. Речь идёт о спектакле "Преступление и наказание" в особняке Дашкова.

"Отвратительно! Я не знаю все ли иммерсивные постановки столь не логичны, как эта, но первое, что меня удивило в отрицательном смысле, это когда в баре ко мне подошла актриса (находясь в образе) схватила мою сумку и громко заявила: "Баленсиага. Это же так дорого", — написала Татьяна в "Инстаграме".

Жена Петросяна отметила, что зрители потребляли в перерывах алкоголь, но от от них требовали тишины. На розданных публике масках Татьяна обнаружила следы помады от предыдущей зрительницы. Она заключила, что маски не обрабатываются.

"Ну, а дальше начинается лютая дичь. Ты ходишь по пустым комнатам и что-то там рассматриваешь. Большинство комнат пустые", — объяснила Брухунова.

Она похвалила художников декораторов за детали и звуковые эффекты.

Подвыпившая публика, по словам Татьяны, мешала актёрам играть, из-за чего они выпадали из образов.

"Мне не понравилось от слова "совсем", — призналась жена юмориста.

Брухунова обратила внимание на то, что спектакль досрочно покинула не только она, но и другие зрители.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Иммерсивный театр — одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зрителя «погружают» в разворачивающееся действие. Иммерсивный театр отличается от традиционного театра тем, что убирает сцену и погружает публику непосредственно в игру актёров спектакля.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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