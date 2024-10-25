Ольга Бузова поздравила Галустяна с днём рождения: мой Миша

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Ольга Бузова обратилась к Михаилу Галустяну в день рождения комика, которому исполнилось 45 лет.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова, которая ведёт с Михаилом Галустяном различные ТВ-шоу, поздравила соведущего с 45-летием. Она назвала его лучшим напарником и любимым другом.

Звезда "Дома-2" пожелала артисту здоровья, счастья, вдохновения.

"Пусть твои девочки только радуют тебя. У тебя есть прекрасная и любящая тебя семья. Это счастье!" — написала Ольга в "Инстаграме"*.

Бузова сопроводила своё поздравление совместной фотографией и своей песней "Мой Миша".

Ранее Михаил Галустян пожаловался на упадническое настроение и на то, что потерял связь с дочерьми.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.



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