Ольга Бузова поздравила Галустяна с днём рождения: мой Миша

Ольга Бузова обратилась к Михаилу Галустяну в день рождения комика, которому исполнилось 45 лет.
Ольга Бузова, которая ведёт с Михаилом Галустяном различные ТВ-шоу, поздравила соведущего с 45-летием. Она назвала его лучшим напарником и любимым другом.
Звезда "Дома-2" пожелала артисту здоровья, счастья, вдохновения.
"Пусть твои девочки только радуют тебя. У тебя есть прекрасная и любящая тебя семья. Это счастье!" — написала Ольга в "Инстаграме"*.
Бузова сопроводила своё поздравление совместной фотографией и своей песней "Мой Миша".
Ранее Михаил Галустян пожаловался на упадническое настроение и на то, что потерял связь с дочерьми.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.