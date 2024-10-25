Рэпер Натан резко ответил на нападки Аланы Мамаевой: очень мерзко

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпера Натана вывели из себя комментарии модели Аланы Мамаевой о его личной жизни.

Фото: https://vk.com/natan.mirov by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Натан резко отреагировал на замечания Аланы Мамаевой, которая уличила во лжи супругу музыканта.

"Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!" — заявил артист в социальных сетях.

Он отметил, что имеет право звонить жене и детям, несмотря на проблемы в отношениях.

Рэпер Натан объяснил Мамаевой, что если ей лично бывшие мужья не звонят, то это не повод переносить свой опыт на других. Он посоветовал Алане уделять больше времени своей семье.

Музыкант считает, что Алана Мамаева и другие просто пытаются привлечь к себе внимание аудитории скандальными заявлениями.

"Очень мерзко", — сказал Натан соратнице по шоу "Звёзды в джунглях", где рэпера заметили за поцелуями с блогером Лерчек.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



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